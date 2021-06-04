В Сербии стартовало производство российской вакцины «Спутник V»
В Сербии запустили производство российской вакцины «Спутник V». Старт дали президент Владимир Путин и сербский лидер Александар Вучич.
Первая фаза производства российской вакцины от коронавируса началась в институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак».
Директор института доктор Вера Стоилькович отметила, что Сербия стала одной из первых стран, которая начала применять вакцину «Спутник V», и первой страной в Европе, производящей ее, передает «РИА Новости».
Вчера в Белоруссии зарегистрировали вакцину «Спутник Лайт».ОбществоВластьМедицина
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым