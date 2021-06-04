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В Сербии стартовало производство российской вакцины «Спутник V»

22:14, 04.06.2021
В Сербии стартовало производство российской вакцины «Спутник V»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Сербии запустили производство российской вакцины «Спутник V». Старт дали президент Владимир Путин и сербский лидер Александар Вучич.

Первая фаза производства российской вакцины от коронавируса началась в институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Директор института доктор Вера Стоилькович отметила, что Сербия стала одной из первых стран, которая начала применять вакцину «Спутник V», и первой страной в Европе, производящей ее, передает «РИА Новости».

Вчера в Белоруссии зарегистрировали вакцину «Спутник Лайт».

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