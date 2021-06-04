В Татарстане в мае стало больше заболевших COVID-19 среди пенсионеров и неработающих граждан

В Татарстане в мае выросло количество заболевших COVID-19 среди пенсионеров и неработающего населения, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на совещании в Доме правительства РТ.

В республике ситуация по заболеваемости в районах разная: в 16 муниципалитетах показатель заболеваемости превышает республиканский уровень.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом, отметила Патяшина, ситуация с коронавирусом в республике не меняется последние 2 месяца и это не может не вызывать беспокойства. Среднее число случаев заражения коронавирусом в день в апреле — мае составляло 33—34 случая. Это можно было бы считать стабилизацией, однако в Татарстане остается много не привитых людей. Это не позволяет добиться уверенного снижения числа заболевших, передает пресс-служба президента РТ.

В республике привиты 12,6% взрослого населения. Для достижения коллективного иммунитета этот показатель должен составлять 60%. Его в Татарстане необходимо достичь к осени.

Татьяна Леухина