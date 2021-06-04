В Татарстане от COVID-19 привиты 12,6% взрослого населения

В Татарстане на сегодняшний день от коронавируса привились 385 тыс. человек — 12,6% взрослого населения. Прививочная кампания в республике проходит непросто, темпы вакцинации населения недостаточные, констатировала руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на совещании в Доме правительства РТ.

— Если мы не ускоримся, то к осени не сможем достигнуть 60-процентного охвата населения, а значит вновь столкнемся с сезонным ростом заболеваемости коронавирусом, — предупредила главный санитарный врач республики.

Вакцины, поступающие в районы, расходуются с разными темпами. В целом по Татарстану израсходовали 92% препаратов. Но в 10 муниципалитетах доля использованных вакцин находится ниже республиканского показателя.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Высокий процент привившихся — среди медработников и работников социальной сферы. Среди сотрудников силовой сферы охват составляет 27%, среди работников общеобразовательных организаций — 18%. Самые низкие показатели наблюдаются у работников сферы общепита и лиц с хроническими заболеваниями, передает пресс-служба президента РТ.

Глава республики Рустам Минниханов напомнил о тяжелом восстановительном периоде и об осложнениях даже у тех, кто переболел бессимптомно.

— Не говоря уже о гражданах, серьезно ощутивших на себе эту болезнь. Как можно еще объяснить людям об опасности этого заболевания.