Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО увеличилась почти на 73% в первом квартале 2021 года

Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО увеличилась на 72,6% в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 43,6 млрд рублей. Однако увеличение оказалось ниже прогнозируемого — ранее аналитики ожидали получение компанией 44,3 млрд рублей чистой прибыли, сообщает «Интерфакс».



Выручка в первом квартале 2021-го достигла 257,8 млрд рублей, что больше прошлогоднего показателя на 30%. EBITDA компании составил 65,8 млрд рублей. FCF компании по итогам января—марта составил 32 млрд рублей, что больше на 2%, если сравнивать с четвертым кварталом прошлого года.



За отчетный период «Татнефть» экспортировала примерно 54% проданной нефти, тогда как в четвертом квартале 2020-го — 64%.

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В апреле снижение инвестиций «Татнефти» в добычу с 2021 по 2030 годы оценили в 225 млрд рублей. Сокращение произошло на фоне налоговых изменений.

Маргарита Головатенко