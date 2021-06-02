Bloomberg назвал дату презентации новой версии Windows

Американская компания Microsoft представит 24 июня новую версию операционной системы (ОС) Windows. Об этом пишет Bloomberg.

В новой версии ОС использован новый дизайн, будут предусмотрены дополнительные возможности для разработчиков в магазине приложений Microsoft Store и более простые способы взаимодействия пользователей.

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Сначала новое обновление появится у людей, которые во время презентации подадут заявку на участие в тестировании. Ожидается, что на рынок версия выйдет этой осенью.

В мае компания Microsoft объявила, что прекратит поддержку своего интернет-браузера Internet Explorer с 15 июня 2022 года. Его функции перейдут браузеру Microsoft Edge. Браузер появился в 1995 году.

