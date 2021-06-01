В Казани почти на сутки отключат воду в двух районах

В Кировском и Ново-Савиновском районах Казани в некоторых домах отключат воду из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 9.00 3 июня до 5.00 4 июня воды не будет по адресам: Горьковское шоссе, 100, 102, 103, 118а, 160, 160, корпус 1. Там специалисты займутся проведением работ по подключению двух водопроводов.

фото: kzn.ru

3 июня с 9.00 до 23.00 воды не будет по адресам: улица Ф. Амирхана, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, б, 89, 91, 91а, б, 93, 95, 97, 97а, б, в, 97а/1, 99, 101, 103, 105, 105, корпуса 2 и 3; 107, 109, 109а, 111 (школа №170), 111, корпус 1, улица Мусина, 70, 72, 74, 74а (детский сад №384), 76, 78, 80, улица Чуйкова, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, б, в, 31, 31а, б, 33, 33а (детский сад №388), 33б, в, г; 35, 35а, б, в, г, 35, корпус 1, 35а, корпус 1, 37, 39, 39а, б, в. В этом районе пройдут работы по замене трубопровода.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

Ряд домов Вахитовского района 1 июня останутся без воды. Ее не будет с девяти утра 1 июня до девяти утра 2 июня.



Алексей Нечаев