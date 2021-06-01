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Сегодня в России вступил в силу закон о просветительской деятельности

07:39, 01.06.2021 6
Сегодня в России вступил в силу закон о просветительской деятельности
Фото: Максим Платонов

Сегодня в России вступил в силу закон о просветительской деятельности. Поправки наделяют госорганы, отвечающие за образование, правом координировать сотрудничество образовательных учреждений с зарубежными организациями.

Депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов в беседе с «Реальным временем» объяснил, что закон направлен на защиту российских ценностей. Он говорит, что это направлено не на лицензирование деятельности популяризаторов науки, а на пресечение деятельности неких сил из-за рубежа, которые хотят исказить российскую историю и насаждать среди студентов и школьников антироссийскую пропаганду.

Против закона выступали ученые, президиум РАН и даже Счетная палата России. «Реальное время» сообщало, что популяризаторы науки и российские ученые опасаются, что принятие закона серьезно усложнит международные научные образовательные проекты (например, приглашение из-за рубежа специалистов на курсы лекций), затруднит порядок ведения просветительской работы (бюрократическими препонами) и позволит цензурировать научную мысль. Астроном Кирилл Масленников в связи с этим вспомнил борьбу с генетикой в середине XX века в Советском Союзе и не исключил чего-то подобного в современной России.

Ольга Плешкова
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 01 июн
    полностью согласна с этим законом, это давно нужно сделать, главное чтобы крючкотворы не понимали все буквально и не саботировали, а использовали на благо Родины
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  • Анонимно 01 июн
    По поводу затруднения просветительской работы ,так что касается точных наук - ничего не затруднит, возможно и сотрудничество, а вот допускать промывать нам умы по нашей истории и насаждать свою идеологию, аккуратно подсовывая под видом свободы свою распущенность и безнравственность, выискивая лишь наши недостатки и вместе с определенными кругами в нашей стране, хающими все подряд, здесь безусловно нужна защита умов и твердые,исполняемые законы.
    нашего будущего поколения и, конечно, соответствующие законы.
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  • Анонимно 01 июн
    как можно такой закон принимать когда все Российские политики и чиновники и депутаты живут в странах НАТО и США??? Да и скем они там в этих странах дружат и общаются, это что ?? Да они явно не просто так там на ПМЖ живут, им что в России плохо?? территория в России огромная живи где хочешь, но нет им надо именно поселится в страны НАТО и США, Идиоты, вы тут о чём ?? Сами политики и депутаты РФ пример показывают Россиянам что жить в странах НАТО лучше чем в России , это их надо сажать к Навальному в камеру..
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  • Анонимно 01 июн
    Почему несправедливость царит везде, даже среди судей в судах, где должна была бы торжествовать только чистая правда?
    Почему для одних смерть наступает в молодом возрасте, а другие доживают до глубокой немощной старости?
    И чего же на самом деле стоит желать и добиваться в жизни?»

    Люди задают эти вопросы, тем людям, которые казались им умными. Обращались к убелённым сединами старикам, спрашивая о том, что те познали за свои долгие годы на этой земле: о назначении жизни человеческой, о смысле бытия добра и зла, о причинах неравенства меж людьми в материальном достатке, в здоровье или болезнях, в удачах или неудачах.

    Но и убелённые сединами старики не могли объяснить им всё это.
    — Люди на Земле часто проводят свои жизни в погоне за миражами богатства и славы, в жажде власти и удовольствий…

    Но ведь человек-душа, покидая эту «пустыню», не сможет взять с собой даже горсть песка!

    И истинная цель жизни души на Земле — это не погоня за миражами материального мира, но Путь души к Богу.

    Душа приходит на Землю учиться и овладевать многими знаниями и навыками.

    Есть те качества души, которые полезны. Это — прежде всего, любовь-нежность и забота, прощение, благодарность, готовность учиться.

    Есть и те качества, которые следует в себе искоренить:
    — лень,
    — насильственность,
    — способность ко лжи, к предательству,
    — грубость,
    — корыстность,
    — себеслужение,
    — мстительность,
    — самомнение,
    — эгоцентризм,
    — поиск людского признания,
    — способность к грубым эмоциональным состояниям, таким как:
    злоба, раздражение, ревность, печаль, тоска, обиженность,
    — способность к употреблению в пищу тел животных,
    — употребление алкоголя, табака, наркотиков.

    — Из позитивных качеств, которые должны всячески развиваться и приветствоваться, надо отметить:
    — доброжелательность,
    — сострадание,
    — преданность Богу,
    — смирение перед Ним,
    — устремлённость к познанию Его,
    — готовность помогать другим существам,
    — устремлённость к творчеству,
    — бескорыстие,
    — восприимчивость к красоте,
    — энергичность в делах служения и развития себя,
    — контроль своих эмоций, отказ от грубости, культивирование утончённости,
    — устремлённость к знаниям, понимание смысла жизни,
    — развитие мудрости,
    — обладание благодарностью как свойством души.

    Жизнь только ради развлечений и удовлетворения прихотей — может казаться простой и приятной… Но её итог — подобен разорению времени…
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  • Анонимно 01 июн
    А деньги миллиардами отправленные туда в Офшоры США , в Гонконг , в ОАЭ выведенные из Роскосмоса, , кого нибудь посадили в России?? Значит все в доле.
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  • Анонимно 01 июн
    Пусть лучше все телевизор смотрят. И да здравствует пошлость и чернуха!
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