Сегодня в России вступил в силу закон о просветительской деятельности

Фото: Максим Платонов

Сегодня в России вступил в силу закон о просветительской деятельности. Поправки наделяют госорганы, отвечающие за образование, правом координировать сотрудничество образовательных учреждений с зарубежными организациями.

Депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов в беседе с «Реальным временем» объяснил, что закон направлен на защиту российских ценностей. Он говорит, что это направлено не на лицензирование деятельности популяризаторов науки, а на пресечение деятельности неких сил из-за рубежа, которые хотят исказить российскую историю и насаждать среди студентов и школьников антироссийскую пропаганду.



Против закона выступали ученые, президиум РАН и даже Счетная палата России. «Реальное время» сообщало, что популяризаторы науки и российские ученые опасаются, что принятие закона серьезно усложнит международные научные образовательные проекты (например, приглашение из-за рубежа специалистов на курсы лекций), затруднит порядок ведения просветительской работы (бюрократическими препонами) и позволит цензурировать научную мысль. Астроном Кирилл Масленников в связи с этим вспомнил борьбу с генетикой в середине XX века в Советском Союзе и не исключил чего-то подобного в современной России.



Ольга Плешкова