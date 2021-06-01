Сегодня в России вступил в силу закон о просветительской деятельности
Сегодня в России вступил в силу закон о просветительской деятельности. Поправки наделяют госорганы, отвечающие за образование, правом координировать сотрудничество образовательных учреждений с зарубежными организациями.
Депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов в беседе с «Реальным временем» объяснил, что закон направлен на защиту российских ценностей. Он говорит, что это направлено не на лицензирование деятельности популяризаторов науки, а на пресечение деятельности неких сил из-за рубежа, которые хотят исказить российскую историю и насаждать среди студентов и школьников антироссийскую пропаганду.
Против закона выступали ученые, президиум РАН и даже Счетная палата России. «Реальное время» сообщало, что популяризаторы науки и российские ученые опасаются, что принятие закона серьезно усложнит международные научные образовательные проекты (например, приглашение из-за рубежа специалистов на курсы лекций), затруднит порядок ведения просветительской работы (бюрократическими препонами) и позволит цензурировать научную мысль. Астроном Кирилл Масленников в связи с этим вспомнил борьбу с генетикой в середине XX века в Советском Союзе и не исключил чего-то подобного в современной России.
комментарии
нашего будущего поколения и, конечно, соответствующие законы.
Почему для одних смерть наступает в молодом возрасте, а другие доживают до глубокой немощной старости?
И чего же на самом деле стоит желать и добиваться в жизни?»
Люди задают эти вопросы, тем людям, которые казались им умными. Обращались к убелённым сединами старикам, спрашивая о том, что те познали за свои долгие годы на этой земле: о назначении жизни человеческой, о смысле бытия добра и зла, о причинах неравенства меж людьми в материальном достатке, в здоровье или болезнях, в удачах или неудачах.
Но и убелённые сединами старики не могли объяснить им всё это.
— Люди на Земле часто проводят свои жизни в погоне за миражами богатства и славы, в жажде власти и удовольствий…
Но ведь человек-душа, покидая эту «пустыню», не сможет взять с собой даже горсть песка!
И истинная цель жизни души на Земле — это не погоня за миражами материального мира, но Путь души к Богу.
Душа приходит на Землю учиться и овладевать многими знаниями и навыками.
Есть те качества души, которые полезны. Это — прежде всего, любовь-нежность и забота, прощение, благодарность, готовность учиться.
Есть и те качества, которые следует в себе искоренить:
— лень,
— насильственность,
— способность ко лжи, к предательству,
— грубость,
— корыстность,
— себеслужение,
— мстительность,
— самомнение,
— эгоцентризм,
— поиск людского признания,
— способность к грубым эмоциональным состояниям, таким как:
злоба, раздражение, ревность, печаль, тоска, обиженность,
— способность к употреблению в пищу тел животных,
— употребление алкоголя, табака, наркотиков.
— Из позитивных качеств, которые должны всячески развиваться и приветствоваться, надо отметить:
— доброжелательность,
— сострадание,
— преданность Богу,
— смирение перед Ним,
— устремлённость к познанию Его,
— готовность помогать другим существам,
— устремлённость к творчеству,
— бескорыстие,
— восприимчивость к красоте,
— энергичность в делах служения и развития себя,
— контроль своих эмоций, отказ от грубости, культивирование утончённости,
— устремлённость к знаниям, понимание смысла жизни,
— развитие мудрости,
— обладание благодарностью как свойством души.
Жизнь только ради развлечений и удовлетворения прихотей — может казаться простой и приятной… Но её итог — подобен разорению времени…