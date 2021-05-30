Синоптики рассказали, какая погода будет в первые дни лета в Татарстане

В Татарстане в первые дни лета будет прохладная погода. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Во вторник, 1 июня, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Ночью похолодает до +6..+11˚C, днем ожидается до +16..+21˚C.

Фото: realnoevremya.ru

2 июня осадков не прогнозируется, однако возможен северный ветер. Ночью ожидается похолодание до +5..+10 градусов, днем воздух прогреется до +17..22 градусов.

В понедельник, 31 мая, в Татарстане прогнозируется гроза и порывистый ветер.