В Индии продлили ограничения из-за COVID-19 до 7 июня

Фото: Максим Платонов

В Индии продлили до 7 июня режим жесткого карантина, введенный из-за вспышки коронавируса, — это сделало правительство национального столичного округа Дели.

При этом главный министр Дели Арвинд Кеджривал сообщил, что с понедельника, 31 мая, разрешено работать предприятиям в промышленных зонах и строительным компаниям, пишет RT.

Напомним, в Индии обострилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом: переполнены больницы, умерших массово сжигают на улицах, не хватает лекарств и кислорода. Несколько государств пообещали свою помощь Индии. Подробнее — в материале «Реального времени».



Алексей Нечаев