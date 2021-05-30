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В Индии продлили ограничения из-за COVID-19 до 7 июня

02:27, 30.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Индии продлили ограничения из-за COVID-19 до 7 июня
Фото: Максим Платонов

В Индии продлили до 7 июня режим жесткого карантина, введенный из-за вспышки коронавируса, — это сделало правительство национального столичного округа Дели.

При этом главный министр Дели Арвинд Кеджривал сообщил, что с понедельника, 31 мая, разрешено работать предприятиям в промышленных зонах и строительным компаниям, пишет RT.

Напомним, в Индии обострилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом: переполнены больницы, умерших массово сжигают на улицах, не хватает лекарств и кислорода. Несколько государств пообещали свою помощь Индии. Подробнее — в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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