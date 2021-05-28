Роскомнадзор требует удалить Instagram-публикацию, оскорбляющую память участников Великой Отечественной войны

Роскомнадзор требует удалить Instagram-публикацию, оскорбляющую память участников Великой Отечественной войны.

Роскомнадзор указал, что публичное распространение в России информации, выражающей явное неуважение к обществу, проявляющуюся в очернении воинской славы и памятных дат страны, осквернении символов воинской славы РФ, оскорблении памяти защитников Отечества или унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, является преступлением и преследуется по закону.

Ведомство направило письмо руководству компании Facebook Inc, которой принадлежит Instagram, говорится в сообщении на сайте РКН.

Напомним, 25 мая мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал Facebook по восьми протоколам на сумму 26 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента.



10 июня в отношении Facebook рассмотрят еще два аналогичных протокола и два протокола по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях).

Татьяна Демина