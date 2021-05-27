Мэрия Казани объяснила, почему в городе стало два сквера Карбышева

Сегодня появилась информация о том, что в Советском районе Казани скверу присвоили наименование «Сквер Д.М. Карбышева ‒ Д.М. Карбышев скверы». При этом в 2006 году в СМИ писали, что в Казани в Приволжском районе уже был открыт сквер и монумент в честь Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. «Реальное время» обратилось за пояснениями в мэрию города.

В пресс-службе мэрии Казани сообщили, что в Советском районе города сквер наименован постановлением исполкома. Комиссией по топонимике рекомендовано присвоить скверу название «Сквер Д.М. Карбышева». В Приволжском районе сквер не имеет официального названия.

фото: скриншот

Отметим, что на картах название сквера в Приволжском районе присутствует.



Алексей Нечаев