В Казани внесли изменения в программу «Жилье горожанам»

В Казани внесли изменения в программу «Жилье горожанам». Теперь улучшить жилищные условия могут граждане, которые не имеют постоянную регистрацию в Казани.

По новым правилам, получить жилье по программе «Жилье горожанам» могут любые зарегистрированные на территории России граждане, два года проработавшие в Казани, сообщается на сайте исполкома.

Участники программы могут купить квартиру с выплатой первоначального взноса и рассрочкой на невыплаченную часть под 11% годовых. Рассрочку предоставляют на срок до 25 лет, но не более чем до 70-летия самого старшего из участвующих членов семьи.

Фото: kzn.ru

Согласно программе, на каждого члена семьи должно приходиться не менее 18 кв. м жилья. Участник программы должен официально работать либо иметь независимый источник дохода, а его жилищные условия не должны были ухудшиться в течение двух прежних лет.



Ранее сообщалось, что в июне власти примут решение о продлении программы льготной ипотеки.

Ольга Плешкова