В России более 10 млн человек полностью прошли вакцинацию от коронавируса

Фото: Максим Платонов

В России более 10 млн человек полностью прошли вакцинацию от коронавируса. Всего было сделано 25 млн прививок. Об этом сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Также Акимкин отметил, что Россия по общему уровню заболеваемости на 100 тыс. населения занимает 72-е место в мировой статистике, пишет ТАСС. 60-е место у РФ по уровню смертности на 100 тыс. населения. Сейчас страна находится на этапе стабилизации ситуации с COVID-19.

В Татарстане провакцинированы от коронавируса 323 674 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Из общего числа привитых 226 987 человек получили второй компонент вакцины.

Алексей Нечаев