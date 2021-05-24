В Казани нашли девушку, которая на самокате сбила маленького ребенка

Полицейские нашли девушку, которая на самокате сбила маленького ребенка и скрылась с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба УВД Казани.

Инцидент произошел на улице Ахунова. Девушка, двигаясь на электросамокате, сбила малолетнего ребенка и скрылась. По словам матери ребенка, она даже не предложила вызвать ребенку скорую помощь. Ребенок же получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и поднакосточный перелом нижней трети костей голени с допустимым смещением.

Полицейские установили личность девушки. 21-летняя жительница Казани объяснила, что после наезда обернулась и увидела, что ребенок встал с земли. Подумав, что с ребенком все в порядке, она уехала.

Сейчас собранный материал готовятся направить в следственный отдел по Приволжскому району Казани для рассмотрения и принятия процессуального решения.

Ранее «Реальное время» сообщало об инциденте.



Ольга Плешкова