В Казани ограничат движение по улице Журналистов
В Казани ограничат движение по улице Журналистов. Об этом сообщается на сайте исполкома города.
С 24 мая по 1 июля будет закрыт участок по ул. Журналистов в районе здания №54, а с 29 по 30 мая для движения закроют участок на пересечении улиц Журналистов и Халитова в направлении движения автотранспорта в сторону ТЦ «Вьетнамский», а также в районе второго корпуса дома №48. Это связано с работами по прокладке трассы водопровода.
Также сегодня в мэрии Казани сообщили, что будет закрыт для движения участок дороги по улице Чинзига Айтматова. Это связано со строительством первого участка второй линии метрополитена.
Ранее в столице РТ ограничили движение по улицам Портовой, Меховщиков, Академика Лаврентьева, Чуйкова, Академика Королева.АвтоБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
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