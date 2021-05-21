В Казани ограничат движение по улице Журналистов

В Казани ограничат движение по улице Журналистов. Об этом сообщается на сайте исполкома города.

С 24 мая по 1 июля будет закрыт участок по ул. Журналистов в районе здания №54, а с 29 по 30 мая для движения закроют участок на пересечении улиц Журналистов и Халитова в направлении движения автотранспорта в сторону ТЦ «Вьетнамский», а также в районе второго корпуса дома №48. Это связано с работами по прокладке трассы водопровода.

Фото: kzn.ru

Также сегодня в мэрии Казани сообщили, что будет закрыт для движения участок дороги по улице Чинзига Айтматова. Это связано со строительством первого участка второй линии метрополитена.



Ранее в столице РТ ограничили движение по улицам Портовой, Меховщиков, Академика Лаврентьева, Чуйкова, Академика Королева.