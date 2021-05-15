В Казани по улице Портовой временно ограничено движение
В Казани по улице Портовой временно ограничено движение транспорта и пешеходов. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города.
Движение ограничено возле зданий №19 и №17а/2 до 2 июня — это связано с перекладкой тепловых сетей, сообщили в пресс-службе города.
Также в Казани в связи с ремонтом дорог ограничат движение транспорта по ряду центральных улиц. Работы будут проводиться с 6.00 до 21.00 по одной полосе на каждом из участков.
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