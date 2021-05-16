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До конца октября в Казани ограничат движение по улице Меховщиков

13:40, 16.05.2021
До конца октября в Казани ограничат движение по улице Меховщиков
Фото: kzn.ru

В Казани с понедельника, 17 мая, ограничат движение по улице Меховщиков. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

До 30 октября проехать нельзя будет на участке улицы Меховщиков от улицы Девятаева до улицы Кызыл Татарстан. Там будет проводиться ремонт и строительство проезжей части и тротуаров.

Также в Казани ограничат движение по улицам Портовой, Академика Лаврентьева, Чуйкова, Академика Королева.

АвтоБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
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