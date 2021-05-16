С завтрашнего дня в Казани ограничат движение по улице Академика Лаврентьева

В Казани с понедельника, 17 мая, ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Академика Лаврентьева. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Закрыт для движения будет участок на улице Академика Лаврентьева, возле дома 12 по улице Адоратского и в районе пересечения с улицй Адоратского. До 21 июня там будет проводиться ремонт тепловых сетей.

Фото: kzn.ru

Также в связи с капремонтом тепловых сетей в Казани ограничат движение по автомобильной дороге по улице Академика Королева.

