В День Волги Сбер провел акцию по мониторингу состояния реки

В День Волги Сбер в рамках своей ESG-повестки совместно с некоммерческим фондом «Без рек как без рук» провел акцию «Дань Волге в День Волги». Волонтеры акции одновременно отобрали пробы воды в 15 городах, расположенных по всему течению реки. Эта уникальная по масштабу акция проводилась впервые, а ее результаты позволят узнать объективную картину экологического состояния самой протяженной реки Европы.

Места, в которых производился забор воды, определяли эксперты-экологи. Участниками акции стали волонтеры Сбера, которые прошли специальное обучение. С помощью научного оборудования они собрали пробы воды, которые передали для дальнейшего исследования в специализированную лабораторию в Москве.

Уникальность акции состояла в том, что пробы воды были взяты по всей акватории Волги одновременно — в 13.00 по московскому времени. Таким образом, удалось собрать объективные данные по состоянию Волги, а также обратить внимание жителей волжских регионов на ответственное отношение к окружающей среде.

Все собранные данные передадут в Институт экологии Волжского бассейна РАН и другие научные организации.

— Волга — одна из крупнейших рек не только России, но и всей Земли. На территории Волжского бассейна проживает почти половина населения страны, расположено 23 заповедника и 18 национальных парков, а в водах Волги водятся около 70 видов рыб. Полученные по итогам акции результаты будут использованы при разработке проектов по улучшению экологического состояния этой уникальной реки. Но акция «Дань Волге в День Волги» имеет не только научно-практическое значение. Она также призвана обратить внимание россиян на важность заботы об окружающей среде. Эту инициативу мы реализуем в рамках масштабной программы, с помощью которой Сбер планирует объединить ESG-сообщество в России — всех, кто неравнодушен к теме экологии, ответственного потребления и социального развития и кто готов участвовать в общественно значимых городских и общероссийских проектах, — отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

— В рамках данного проекта мы не только проводим научные исследования, но и стараемся помочь государству в деле охраны и восстановления водных ресурсов. Также крайне важно отметить и участие в нем социально ответственного бизнеса, чья инициатива и помощь стали очень своевременными.

Уверен, что данная акция имеет право стать доброй традицией, ведь чем больше неравнодушных граждан и коммерческих компаний будут вовлечены в нее, тем выше шанс, что наши дети и внуки будут жить в чистом будущем, — рассказал Олег Ломаков, генеральный директор фонда «Без рек как без рук».

— Волжский бассейн включает в себя территории 39 регионов РФ, в которых проживает почти 40% населения России и производится 45% промышленной и 50% сельскохозяйственной продукции. Поэтому решение экологических проблем Волжского бассейна и прилегающих территорий, уменьшение негативного воздействия на население и биосферу в целом — это одна из актуальных и важнейших задач, — прокомментировал Андрей Васильев, директор Института экологии Волжского бассейна РАН.



Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»