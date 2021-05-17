В Татарстане из-за закрытия моста через реку Степной Зай жители вынуждены ездить по плохой дороге — видео

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В Татарстане закрыли на капремонт мост через реку Степной Зай. В непростой ситуации оказались жители близлежащих деревень Альметьевска, поскольку объездная дорога находится в плохом состоянии, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Мост построили еще в 1957 году, его признали аварийным. Во избежание трагедии мост закрыли на ремонт. Поток машин пустили через село Надырово, но состояние дороги оставляет желать лучшего.

В исполкоме Альметьевского района заявили, что перед тем, как приступить к ремонту старого моста, построят временный. С 24 мая подрядчик, который занимается капремонтом старого моста, начнет строительство нового. Открыть временную переправу планируется уже 15 июня. Дорогу через Надырово перекроют, по ней смогут проехать только жители села. Поток машин пустят через поселок Актюба и село Тайсуганово.

В начале мая в Нижнекамском районе Татарстана начали капитальный ремонт автомобильной дороги «Чистополь — Нижнекамск».