ФСБ предложила создать систему хранения ключей шифрования от приложений

ФСБ предложила создать универсальную систему хранения ключей шифрования от мобильных приложений, чтобы предоставить правоохранительным органам оперативный доступ к зашифрованной информации, сообщили «РИА Новости» в российском МИД.



По словам замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова, предложение России позитивно воспринято зарубежными партнерами. Он подчеркнул, что распространяемая в соцсетях информация, которая восхваляет терроризм и насилие, направлена на радикализацию населения.

«Неоднократно наблюдали примеры использования этих инструментов для целевого воздействия на отдельные социальные группы, прежде всего молодежь, дестабилизации обстановки в странах и регионах мира», — добавил замглавы МИД.

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Маргарита Головатенко