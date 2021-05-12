Сегодня в Татарстане ожидается до +30 градусов

В среду, 12 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.



Ветер северо-восточный с переходом днем на юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +25...+30 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +26°С до +29°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от +26°С до +30°С.

Напомним, по данным Гидрометцентра РТ в Татарстане с 10 мая установилась аномально жаркая погода. Среднесуточные температуры будут на девять и более градусов выше нормы до 20 мая.



Татьяна Демина