Сегодня в Татарстане ожидается до +30 градусов
В среду, 12 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный с переходом днем на юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит +25...+30 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +26°С до +29°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от +26°С до +30°С.
Напомним, по данным Гидрометцентра РТ в Татарстане с 10 мая установилась аномально жаркая погода. Среднесуточные температуры будут на девять и более градусов выше нормы до 20 мая.
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