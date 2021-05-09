В День Победы в Казани пройдет небольшой дождь, но будет тепло

Сегодня, 9 мая, в Татарстане будет облачно с прояснениями, воздух прогреется до +25 градусов, рассказали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный, днем местами сильный порывами до 15 м/с. Утром минимальная температура составит +6—11˚, днем воздух прогреется до +20—25˚.

В Казани максимальная температура днем составит +21—23˚.

Ольга Плешкова