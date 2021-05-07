Новости общества

17:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Роспотребнадзор Татарстана осмотрел за сутки 36 воздушных судов в аэропортах

11:11, 07.05.2021
Роспотребнадзор Татарстана осмотрел за сутки 36 воздушных судов в аэропортах
Фото: realnoevremya.ru

Роспотребнадзор Татарстана осмотрел за сутки 36 воздушных судов в аэропортах. Проверено здоровье около четырех тысяч пассажиров и членов экипажа.

По данным Роспотребнадзора Татарстана, больных с коронавирусом выявлено не было.

Ранее сообщалось, что с 1 мая прибывающие из-за границы граждане России должны дважды проходить тестирование на коронавирус: первый ПЦР-тест необходимо сделать в срок до пяти календарных дней со дня въезда в страну, второй — не позднее чем через сутки после первичного.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем