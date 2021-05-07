Роспотребнадзор Татарстана осмотрел за сутки 36 воздушных судов в аэропортах
Роспотребнадзор Татарстана осмотрел за сутки 36 воздушных судов в аэропортах. Проверено здоровье около четырех тысяч пассажиров и членов экипажа.
По данным Роспотребнадзора Татарстана, больных с коронавирусом выявлено не было.
Ранее сообщалось, что с 1 мая прибывающие из-за границы граждане России должны дважды проходить тестирование на коронавирус: первый ПЦР-тест необходимо сделать в срок до пяти календарных дней со дня въезда в страну, второй — не позднее чем через сутки после первичного.
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