«Салават Юлаев» объявил о переходе форварда «Сочи» Шмелева

Нападающий Сергей Шмелев стал игроком «Салавата Юлаева», информирует пресс-служба уфимского клуба.

Контракт хоккеиста рассчитан сроком на один год, до конца сезона-2021/22.

Шмелев — уроженец Нижнекамска и воспитанник казанского «Ак Барса». С 2017 года нападающий выступал за «Сочи».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2020/21 форвард стал лучшим бомбардиром и снайпером сочинского клуба, набрав 43 (21+22) очка за результативность в 60 сыгранных матчах.

Напомним, ранее «Салават Юлаев» не стал продлевать контракт с нападающим Владимиром Жарковым, перешедшим в «Авангард». При этом «юлаевцы» подписали форварда «Ак Барса» Виктора Тихонова.