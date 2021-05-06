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В Нижнекамском районе состоялась автомотоэстафета «По дорогам героев»

01:23, 06.05.2021
В Нижнекамском районе состоялась автомотоэстафета «По дорогам героев»
Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамском районе состоялась автомотоэстафета «По дорогам героев». Колонна из почти полсотни автомобилей и мотоциклов отправилась в местные села, уроженцы которых отличились во время Великой Отечественной войны, сообщается на сайте исполкома.

Колонна посетила села Прости, Каенлы, Смыловка, Старошешминск, Кармалы и Елантово.

В каждом селе участники эстафеты возложили цветы к памятникам героев.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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