В Казани ищут водителя, который сбил на пешеходном переходе ребенка 13 лет

В Казани ищут водителя, который сбил на пешеходном переходе ребенка 13 лет. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

ДТП произошло 1 мая напротив дома по улице Копылова, 2. Около 14.30 водитель неустановленного автомобиля проехал на запрещающий знак светофора и наехал на ребенка 13 лет, который переходил дорогу на зеленый свет. Водитель скрылся с места.

Ребенок был доставлен в детскую травматологию, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

ГИБДД просит откликнуться очевидцев аварии по телефонам: 7 (843) 533-38-19, +7 (843) 533-38-48.

Ранее в Казани на пешеходном переходе сбили человека.

Ольга Плешкова