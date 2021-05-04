В Казани произошло ДТП с автобусами — фото
В Казани произошло ДТП с участием двух автобусов, сообщает корреспондент «Реального времени».
Инцидент случился недалеко от парка Победы. В салонах транспортных средств нет пассажиров — только водители и кондукторы. На месте работают сотрудники ДПС.
У одного автобуса разбито лобовое стекло. Подробности случившегося пока неизвестны.
В начале апреля в Казани столкнулись два автобуса МАЗ, в результате пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
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