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В Казани произошло ДТП с автобусами — фото

14:56, 04.05.2021
В Казани произошло ДТП с автобусами — фото
Фото: Эрик Добролюбов

В Казани произошло ДТП с участием двух автобусов, сообщает корреспондент «Реального времени».

Инцидент случился недалеко от парка Победы. В салонах транспортных средств нет пассажиров — только водители и кондукторы. На месте работают сотрудники ДПС.

фото: Эрик Добролюбов
фото: Эрик Добролюбов

У одного автобуса разбито лобовое стекло. Подробности случившегося пока неизвестны.

В начале апреля в Казани столкнулись два автобуса МАЗ, в результате пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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