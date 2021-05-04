RT отреставрировал эксклюзивное видео времен Великой Отечественной войны

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Эксклюзивную цветную хронику времен Великой Отечественной войны опубликовал телеканал RT. Видео сделано при помощи нейросетей.

Можно посмотреть цветные кадры первого парада в Берлине, который прошел 4 мая 1945 года. Также собраны редкие кадры после капитуляции Германии — на них советские солдаты возвращаются домой.

Также телеканал RT ко Дню космонавтики с помощью нейросетей отреставрировал и сделал цветным выступление Юрия Гагарина по центральному телевидению, записанное в 1962 году.



Алексей Нечаев