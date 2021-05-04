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В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра порывами 25-27 м/с

11:37, 04.05.2021
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра порывами 25-27 м/с
Фото: Ринат Назметдинов

Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Прогноз опубликован на сайте организации.

В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца дня и вечером 4 мая (до 21.000) на территории Татарстана ожидается дальнейшее усиление юго-западного ветра порывами до 25-27 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Днем воздух прогреется до +17..+22 градусов.

Завтра в республике прогнозируется небольшой дождь, сильный ветер и до +14 градусов.

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