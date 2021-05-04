В России за минувшие сутки выявили 7,7 тыс. случаев COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 7 770 случаев COVID-1. Общее число заболевших за весь период пандемии выросло до 4 839 514, сообщает оперштаб РФ.
За сутки выздоровели 6 755 человек. Всего от коронавируса вылечились 4 457 044 пациентов.
Умерли 337 россиян с коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 111 535 человек.
Главное о коронавирусе на вторник, 4 мая — в материале «Реального времени».
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