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В России за минувшие сутки выявили 7,7 тыс. случаев COVID-19

11:11, 04.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 7,7 тыс. случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки выявили 7 770 случаев COVID-1. Общее число заболевших за весь период пандемии выросло до 4 839 514, сообщает оперштаб РФ.

За сутки выздоровели 6 755 человек. Всего от коронавируса вылечились 4 457 044 пациентов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Умерли 337 россиян с коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 111 535 человек.

Главное о коронавирусе на вторник, 4 мая — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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