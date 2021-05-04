В Татарстане за сутки зарегистрировали 35 новых случаев COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 35 новых случаев COVID-19. Общее число выявленных случаев достигло 20 602, сообщает оперштаб РФ.

23 человека госпитализировали, 12 получают лечение на дому.

15 случаев зарегистрировали в Казани, 11 — в Челнах. По два случая выявили в Мензелинском, Сармановском и Тукаевском районах. По одному — в Зеленодольском, Нижнекамском и Спасском районах.



Выздоровели 10 пациентов с коронавирусом за сутки. Всего — 17 619 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За весь период пандемии жертвами инфекции стали 465 жителей республики.

Подборка новостей о COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина