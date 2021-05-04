Минстрой будет применять ИИ для планировании ремонта и подачи тепла

Минстрой России планирует применять искусственный интеллект для планирования ремонтных работы, а также для эксплуатации зданий. Об этом рассказал замглавы ведомства Максим Егоров.

В случае с ремонтными работами ИИ-технологии будут анализировать данные и сообщать об изношенности коммуникаций, передает слова замминистра «Российская газета». В перспективе в «умных городах» появится новый тип коммуникаций: инфраструктура сама сможет регулировать подачу тепла в дома в зависимости от температуры воздуха на улице, чтобы избежать перегрева. Пока из слов министра неясно, чем новая ИИ-технология будет отличаться от существующих «умных» счетчиков, регулирующих подачу тепла.

Сегодня также стало известно, что Казань станет пилотным городом в России по внедрению «умных» систем в метро.