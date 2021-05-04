Выявили первые случаи индийского штамма COVID-19 в Марокко и Алжире

В Марокко зафиксированы 2 случая индийского варианта коронавируса, в Алжире — 6, сообщает RT.

Отмечается, что в Марокко один случай зафиксировали у человека, который приехал из-за границы, а второй — у одного из его контактов.

фото: Максим Платонов

В Алжире с начала пандемии выявлено более 122 тыс. случаев COVID-19.

В Марокко количество подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии составляет порядка 512 тыс.

Россия намерена изучить индийский штамм коронавируса. Для этого страна запросила его образец, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Алексей Нечаев