Выявили первые случаи индийского штамма COVID-19 в Марокко и Алжире
В Марокко зафиксированы 2 случая индийского варианта коронавируса, в Алжире — 6, сообщает RT.
Отмечается, что в Марокко один случай зафиксировали у человека, который приехал из-за границы, а второй — у одного из его контактов.
В Алжире с начала пандемии выявлено более 122 тыс. случаев COVID-19.
В Марокко количество подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии составляет порядка 512 тыс.
Россия намерена изучить индийский штамм коронавируса. Для этого страна запросила его образец, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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