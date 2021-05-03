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Эксперт назвал профессии под угрозой исчезновения

10:49, 03.05.2021
Эксперт назвал профессии под угрозой исчезновения
Фото: realnoevremya.ru

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в интервью «Российской газете» рассказал о профессиях, которые могут исчезнуть в ближайшие десять лет.

Так, по его словам, уже сейчас водителям следует задуматься о профессии, если их место займет электроника, поскольку эта сфера неизбежно движется в сторону автоматизации процесса. Сейчас тестируют системы автопилотов, можно автоматизировать метро и в будущем — общественный транспорт.

Он упомянул профессию бухгалтера — по словам специалиста, эта профессия останется, но приобретет другие задачи. Профессионал будет выполнять роль аудитора и консультанта по налогам. Тут уже программа заменить специалиста не сможет.

Фото: pixabay.com
Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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