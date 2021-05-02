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Казанцы жалуются в соцсети на забросанные бутылками дороги во время Казанского марафона

15:22, 02.05.2021 1
Казанцы жалуются в соцсети на забросанные бутылками дороги во время Казанского марафона
Фото: скриншот

Казанцы пожаловались в соцсети на мусор на дорогах, оставленный участниками Казанского марафона. Видео с захламленной дорогой местные жители опубликовали в одном из сообществ «Вконтакте».

На кадрах видно, что на дороге разбросано много пластиковых бутылок от воды. Они заняли площадь в несколько квадратных метров. На другой части дороги бегут участники марафона.

Как рассказали «Реальному времени» организаторы состязания, сегодня в Казанском марафоне приняли участие 14 тысяч человек. Большинство казанцев (4,1 тыс.) пробежали на дистанции 10 км. По 3 тысячи человек пробежали дистанции 3 и 21,1 км. Еще 2 тысячи человек рискнули пробежать 42,2 км.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 май
    Т.е. марафонцы должны были не бросать? Или же до сих пор не убрано? Некоторые в своей паранойи доходят до грани разумного
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