Казанцы жалуются в соцсети на забросанные бутылками дороги во время Казанского марафона

Фото: скриншот

Казанцы пожаловались в соцсети на мусор на дорогах, оставленный участниками Казанского марафона. Видео с захламленной дорогой местные жители опубликовали в одном из сообществ «Вконтакте».

На кадрах видно, что на дороге разбросано много пластиковых бутылок от воды. Они заняли площадь в несколько квадратных метров. На другой части дороги бегут участники марафона.

Как рассказали «Реальному времени» организаторы состязания, сегодня в Казанском марафоне приняли участие 14 тысяч человек. Большинство казанцев (4,1 тыс.) пробежали на дистанции 10 км. По 3 тысячи человек пробежали дистанции 3 и 21,1 км. Еще 2 тысячи человек рискнули пробежать 42,2 км.



Татьяна Демина