В Татарстане выявили 37 новых случаев COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 37 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 за время пандемии достигло 20 528 случаев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки выздоровели 6 татарстанцев, за весь период — 17 604. За все время пандемии коронавируса жертвами инфекции стали 463 жителя республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Главное о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина