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В Татарстане выявили 37 новых случаев COVID-19

11:09, 02.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 37 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 37 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 за время пандемии достигло 20 528 случаев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки выздоровели 6 татарстанцев, за весь период — 17 604. За все время пандемии коронавируса жертвами инфекции стали 463 жителя республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Главное о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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