«Ак Барс» продлил контракт с Дмитрием Квартальновым

Фото: Ринат Назметдинов

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов продлил контракт с казанской командой, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с тренером рассчитано на один сезон с возможностью продления договора еще на год в случае успешного выступления команды.

Под руководством Квартальнова «Ак Барс» дважды выигрывал Восточную конференцию в регулярном чемпионате КХЛ, а также брал серебряные и бронзовые медали чемпионата России.

В нынешнем сезоне казанская команда вылетела из борьбы за Кубок Гагарина на стадии полуфинала, уступив в семи матчах омскому «Авангарду». До этого «барсы» одолели со счетом 4:0 в серии «Торпедо» и «Салават Юлаев».

Напомним, ранее пресс-служба опубликовала видео с намеком о продлении контракта с Квартальновым.