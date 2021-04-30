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«Ак Барс» выпустил видео с намеком о продлении контракта с Квартальновым

14:46, 30.04.2021
«Ак Барс» выпустил видео с намеком о продлении контракта с Квартальновым
Фото: Ринат Назметдинов

«Ак Барс» опубликовал новое видео в своих социальных сетях, которое намекает на продление контракта с главным тренером команды.

«Туториал по обработке фотографий без сторонних приложений», — гласит название видео, на котором Квартальнов подписывает документы из зеленой папки.

Напомним, ранее генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что клуб ведет переговоры о новом контракте с тренером.

Старый договор был рассчитан до конца апреля 2021 года.

СпортХоккей
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