«Ак Барс» выпустил видео с намеком о продлении контракта с Квартальновым
«Ак Барс» опубликовал новое видео в своих социальных сетях, которое намекает на продление контракта с главным тренером команды.
«Туториал по обработке фотографий без сторонних приложений», — гласит название видео, на котором Квартальнов подписывает документы из зеленой папки.
Напомним, ранее генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что клуб ведет переговоры о новом контракте с тренером.
Старый договор был рассчитан до конца апреля 2021 года.СпортХоккей
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