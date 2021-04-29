Минниханов: Татарстан нуждается в трудовых мигрантах из Узбекистана

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, который сегодня прибыл в Казань. Среди прочих вопросов стороны обсудили вопросы трудовой миграции.

Минниханов заявил, что Татарстан нуждается в рабочих из Узбекистана, особенно в строительной отрасли. «Сейчас самый сезон», — отметил он.

Минниханов предложил Арипову обсудить вопрос профессиональной подготовки узбекистанских специалистов, в том числе на базе ресурсных центров, сообщает пресс-служба президента РТ.

Фото: tatarstan.ru

Стороны также обсудили развитие гуманитарного сотрудничества и торгово-экономических связей. Минниханов сообщил, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса объем торговли между Татарстаном и Узбекистаном сократился почти на 20%, до $156 миллионов.

Президент Татарстана убежден, что у республики есть все необходимое для всестороннего укрепления сотрудничества с Узбекистаном.

Напомним, Арипов прилетел в Казань, чтобы принять участие в мероприятиях Евразийского межправительственного совета, который проходит 29—30 апреля.

Татьяна Демина