МВД раскрыло аферу с продажей поддельных грузовиков КАМАЗ — сумма ущерба превышает 1 млрд

Фото: пресс-служба МВД по РТ

МВД России расследует уголовное дело, возбужденное по факту хищения денежных средств на сумму более 1 млрд рублей. Участники организованной группы от имени дилеров КАМАЗа похищали деньги у покупателей.

Предварительно установлено, что под видом дилеров челнинского автопредприятия они действовали с января 2014 года. Злоумышленники продавали автомобили, которые изготавливали из ремонтных комплектов. Машины были оборудованы двигателями низкого экологического класса, которые запрещены к эксплуатации на территории России.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В паспорта автомобилей злоумышленники записывали заведомо ложные сведения об их технических характеристиках. Деятельность организованной группы нанесла ущерб ПАО «КАМАЗ», поскольку под его маркой на российский рынок поступали нелегально произведенные автомобили заведомо низкого качества.

Следователи Следственного департамента МВД России, сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, МВД по Татарстану и региональных подразделений Росгвардии провели более 50 обысков в жилых и офисных помещениях в пяти российских регионах. Силовики изъяли компьютерную технику и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Сейчас задержаны трое фигурантов из числа руководителей и сотрудников коммерческих организаций, причастных к реализации преступной схемы. Им предъявили обвинения в совершении преступления по статье «Мошенничество»(ч. 4 статьи 159 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану.

В конце марта текущего года ПАО «КАМАЗ» и Татарстанское УФАС России обвинили челнинскую компанию «Алькон» в продаже контрафакта. Подробнее о деле — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина