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В Татарстане 22 мая пройдет народный праздник «Каравон»

15:02, 28.04.2021
В Татарстане 22 мая пройдет народный праздник «Каравон»
Фото: kzn.ru

В селе Никольское Лаишевского района Татарстана пройдет народный праздник «Каравон». Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Мероприятие запланировано на 22 мая. Праздник пройдет с соблюдением ограничительных мер.

фото: realnoevremya.ru (архив)

Кабмин РТ и Минкульт РТ должны оказать содействие в подготовке и проведении мероприятия.

Указ опубликовали 28 апреля — он вступает в силу со дня подписания.

В прошлом году праздник прошел в онлайн-формате. Для участников провели интерактивный фестиваль русской культуры. Трансляция прошла на площадке резиденции креативных индустрий «Штаб». Зрители увидели мастер-классы «Нагрудные украшения», «Бисероплетение», «Куклы-обереги», выступления творческих коллективов, конкурсы и многое другое.

Алексей Нечаев
ОбществоКультура Татарстан
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