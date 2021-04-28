В Татарстане 22 мая пройдет народный праздник «Каравон»
В селе Никольское Лаишевского района Татарстана пройдет народный праздник «Каравон». Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации РТ.
Мероприятие запланировано на 22 мая. Праздник пройдет с соблюдением ограничительных мер.
Кабмин РТ и Минкульт РТ должны оказать содействие в подготовке и проведении мероприятия.
Указ опубликовали 28 апреля — он вступает в силу со дня подписания.
В прошлом году праздник прошел в онлайн-формате. Для участников провели интерактивный фестиваль русской культуры. Трансляция прошла на площадке резиденции креативных индустрий «Штаб». Зрители увидели мастер-классы «Нагрудные украшения», «Бисероплетение», «Куклы-обереги», выступления творческих коллективов, конкурсы и многое другое.
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