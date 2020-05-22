Народный праздник «Каравон» пройдет в онлайн-формате

Народный праздник «Каравон» в этом году пройдет в онлайн-формате. Присоединиться к нему смогут пользователи соцсетей.

Как сообщает мэрия Казани, марафон начнется в 11.00 с концерта. Затем в полдень начнется передача, посвященная истории и традициям русского народного праздника «Каравон», — ее будет транслировать телеканал ТНВ.

С часу дня до 15.00 для участников проведут интерактивный фестиваль русской культуры. Трансляция пройдет на площадке резиденции креативных индустрий «Штаб». Зрители увидят мастер-классы «Нагрудные украшения», «Бисероплетение», «Куклы-обереги», выступления творческих коллективов, конкурсы и многое другое.

С 19.00 до 21.00 пройдут выступления популярных фолк-групп, артистов и молодежных коллективов республики. Артисты исполнят традиционные русские напевы, в том числе в современной обработке.

Ранее Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому 23 мая в республике будет проведен русский народный праздник «Каравон».

