Татарстан занял третье место по количеству убийств в 2020 году

Пандемия коронавируса пагубно повлияла на криминальную статистику в Татарстане. К такому выводу пришел глава Следкома по РТ Валерий Липский в интервью «Реальному времени».



По количеству зарегистрированных убийств в 2020 году Татарстан занял третье место по России после Московской (311 убийств) и Свердловской областей (286). В республике зарегистрировано 256 убийств.

«Я считаю, что с учетом психотипов народов Татарстана, которые очень деятельные, пандемия и нахождение семей в одном помещении пагубно отразились. Это привело к росту количества тяжких и особо тяжких преступлений. В том числе — против половой неприкосновенности», — сказал Валерий Липский.

Полное интервью «Реальному времени» об антихакерском подразделении следователей, 10-летней охоте казанского маньяка на женщин и перспективах уголовного преследования Роберта Мусина читайте по ссылке.



Ольга Плешкова