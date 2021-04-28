В Следкоме по РТ создано антихакерское подразделение

Фото: "Реальное время"/ Максим Платонов

По приказу Александра Бастрыкина в составе 2-го отдела Следкома по РТ создано отделение по раскрытию преступлений в сфере информационных технологий. Об этом в интервью «Реальному времени» рассказал руководитель Следкома по РТ Валерий Липский.



«Количество киберпреступлений растет. Пытаемся вскрыть с помощью новейших приложений мессенджеры, поскольку все сейчас общаются в них. Приобретаем с этой целью оборудование и программы, в том числе за рубежом», — поделился он.

В штате нового подразделения будет пять следователей. Им предстоит заниматься делами о должностных преступлениях с использованием информационных систем и поиском распространителей запрещенной информации, в частности детской порнографии.

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