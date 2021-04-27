Вице-чемпион России по марафону примет участие в Казанском марафоне — 2021

Одним из главных участников Казанского марафона — 2021 станет вице-чемпион России по этой дисциплине Степан Киселев. Об этом рассказал директор серии спортивных мероприятий TIMERMAN Вадим Янгиров.

«У нас трасса — самая плоская в стране, трасса для личных рекордов. К нам приезжает Степан Киселев. Это вице-чемпион России на марафоне, экс-чемпион России в 2019 году у нас здесь же. Ему же принадлежит рекорд трассы — 2.12.56. Мы очень надеемся, что он поставит новый рекорд на нашей трассе», — сказал Янгиров.

Киселев уже выигрывал Казанский марафон в 2019 году, завоевав титул чемпиона России. В этом году чемпионат страны проводился в Сочи, где среди мужчин первенствовал Андрей Лейман, а Киселев стал вторым.



Всего по словам организаторов в марафоне в Казани примут участие около 14 тысяч участников. Подробнее о проведении Казанского марафона — 2021 читайте в материале «Реального времени».