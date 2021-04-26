Суд приостановил деятельность ФБК* и «Штабов Навального» до решения по иску об экстремизме

Прокуратура попросила суд приостановить деятельность Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*, Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ)* и «Штабов Навального» до решения по иску об экстремизме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Команды 29».

По данным издания, ходайство было одобрено.

В середине апреля в Москве прокуратура обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организаций ФБК*, ФЗПГ* и «Штабы Навального». В ведомстве считают, что под прикрытием либеральных лозунгов данные организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации.

*Некоммерческие организации, признанные в России иноагентами.