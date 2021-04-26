В Совфеде оценили предложеие упразднить потребительскую корзину

Минтруд России выполняет требования действующего законодательства о методике расчета прожиточного минимума, когда предлагает признать утратившим силу положение о потребительской корзине в стране. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

По его словам, предложение ведомства — всего лишь выполнение требований действующего законодательства, поскольку изменилась схема определения прожиточного минимума, схема решения вопроса, связанного с чистотой определения прожиточного минимума, как и минимального размера оплаты труда.

Эффективность новой методики определения прожиточного минимума получится оценить лишь спустя некоторое время, передает ТАСС его слова.

Министерство труда и социальной защиты России выступило ранее с предложением упразднить потребительскую корзину. Также в ведомстве предложили исключить ежеквартальное установление величины прожиточного минимума — ранее он зависел от изменения стоимости потребительской корзины.

Татьяна Леухина