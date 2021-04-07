Контракт на электронную систему алкоконтроля в Татарстане ушел к ИП за треть цены

Как скинули цену с 10 до 3,8 млн рублей

Подведомственный Минцифры Татарстана Центр цифровой трансформации РТ определил подрядчика, который займется разработкой электронной системы для контроля за оборотом алкогольной продукции в республике. Им оказалась индивидуальный предприниматель Альфия Рахматуллина, которая сбила цену в 2,75 раза — с 10,5 млн до 3,84 млн рублей.

«Реальное время» ранее писало о разработке этой системы, которая пока носит название «Алкогольная инспекция». Она должна объединить разные базы данных, в том числе ЕГАИС и собственные данные Госалкогольинспекции РТ. Система будет вести учет всей алкогольной продукции как находящейся в обороте на территории РТ, так и производимой предприятиями Татарстана. Учитывать она будет и деятельность оптовых организаций и торговых объектов, реализующих алкоголь в розницу.

Как ранее рассказали в Госалкогольинспекции РТ, система должна облегчить жизнь и бизнесу. Она даст возможность получить лицензию на торговлю алкоголем без посещения ведомства, в онлайн-режиме, а также избавит торговцев спиртным от необходимости сдавать в инспекцию ежемесячные отчеты — инспекция сможет выгружать их автоматически. Ряд других важных для этой отрасли торговли функций также вынесут в онлайн-режим.

Система должна облегчить жизнь и бизнесу. Она даст возможность получить лицензию на торговлю алкоголем без посещения ведомства, а также избавит торговцев спиртным от необходимости сдавать в инспекцию ежемесячные отчеты. Фото: ipexperts.ru

Интерес к контракту на эту систему проявили сразу шесть участников: два индивидуальных предпринимателя, две казанские IT-компании и две компании из Нижегородской и Ленинградской областей. Впрочем, во всех случаях речь идет не о крупных игроках рынка — выручка самой крупной из компаний в 2019 году составила 80 млн рублей. Пятеро из шести участников также подали заявки с ценой значительно ниже начальной — в диапазоне от 5,9 до 3,8 млн рублей.

Одним из участников закупки стало казанское ООО «ИТЦ Рубикон», которое ранее занималось сопровождением муниципальной информационной системы управления закупками Казани, а также модернизацией информационной системы для Госкомитета по биоресурсам РТ.

Один в поле — подрядчик

Из всех участников закупки ее победитель — Альфия Рахматуллина — самый таинственный. В открытом доступе найти информацию о ней не удалось, равно как и связаться с ней. Известно, что ранее она как ИП в госзакупках не участвовала.

В 2019 году она была учредителем и директором ООО «СССР», зарегистрированного в Казани. Эта компания также не имела госконтрактов, а сейчас, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», находится в негативных списках ФНС — как компания с недостоверными сведениями и компания, не сдававшая налоговую отчетность более года. С марта-апреля 2020 года Рахматуллина перестала быть руководителем и владельцем компании, сейчас она записана на некое ООО «Ягоза» (на этом ООО «висит» еще десяток компаний с недостоверными сведениями).

В Минцифры Татарстана подчеркнули: определение поставщика произошло в рамках соответствующего закона. Фото: intechcore.com

В Минцифры Татарстана подчеркнули: определение поставщика произошло в рамках соответствующего закона. «В установленные сроки был проведен аукцион, определен победитель — поставщик, предложивший наиболее оптимальные условия выполнения заказа. Других критериев нет», — ответили «Реальному времени» в пресс-службе министерства.

— Конечно, снижение цены достаточно заметное, но уверяем, что специалисты внимательно относятся к подготовке конкурсной документации и строго контролируют качество работ, — добавили в министерстве.

В Госалкогольинспекции РТ «Реальному времени» пояснили, что вне зависимости от исполнителя и цены контракта разработанную для них систему будут принимать по всей строгости.

Александр Артемьев