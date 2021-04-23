Рустам Минниханов: «Когда мы строим жилые комплексы, а потом люди мучаются, это обман»

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал на заседании Госсовета РТ поведение застройщиков и бизнеса вообще, скупающих земельные участки в пригородных районах Казани, переводящих их из категории сельхозназначения в другие, и строящих на них жилые массивы без какой-либо инфраструктуры.



Премьер-министр РТ Алексей Песошин на том же заседании заявил, что для решения проблемы создан Фонд пространственных данных — одним из механизмом станет съемка полей РТ с космоса. Одним из предложений правительства РТ, по его словам, может стать взимание платы за перевод земель из одной категории в другую. Вторым способом может стать изменение налогообложение, которое в итоге станет для владельцев участка «не льготным, а прогрессивным».

— Из-за недоработок у нас получаются такие коллапсы, как нехватка школ [в новых жилых поселках и массивах], транспортных магистралей. Здесь желание бизнеса большие — но они решают только свои бизнес-вопросы! А все вопросы, связанные с обслуживанием людей, школ, здравоохранения, транспорта, безопасности — эти вопросы остаются за государством, — отметил Рустам Минниханов. — Достаточно большое количество земель переведено в интересах бизнеса! Мы не против бизнеса. Но когда мы строим жилые комплексы, а потом люди мучаются, это обман людей!

По мнению главы Татарстана, нужно создать «четкую программу»: прежде чем осваивать землю, нужно разрабатывать комплексную застройку территорий и правильно планировать «свои производственные мощности». Сегодня, по словам Минниханова, правительство РТ занимается созданием соответствующей инфраструктуры и промышленных индустриальных площадок вокруг Казани: «чтобы перемещений из поселков в Казани утром и вечером обратно не было».

— У нас на самом деле есть некоторые перекосы, мы это понимаем. И нам Институт пространственного развития [прямо сейчас прорабатывается его структура, — прим. «Реального времени»], — заявил президент РТ.

Сейчас в жилых массивах проживает более 200 тысяч казанцев. Проблемы казанских поселков обсуждали на минувшем «деловом понедельнике» в мэрии Казани. Подробности — в материале «Реального времени».